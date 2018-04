Erste zentrale Silvesterfeier seit langem

Die Musikerinnen und Musiker von "Holger Bläß und Friends feat. Nina Kutschera" legten sich richtig ins Zeug und machten ihrem guten Ruf, der ihnen vorausgeeilt war, alle Ehre. © Kellner

Wertheim."Toll, dass jemand mal so etwas macht", meinte eine Besucherin noch vor Mitternacht und wusste sich damit wahrscheinlich einig mit all denen, die an diesem besonderen Abend, dem letzten des Jahres 2015, in den Arkadensaal des Rathauses gekommen waren.

"So etwas", das war die womöglich erste zentrale Silvesterfeier in der Main-Tauber-Stadt seit Jahrzehnten. Und es war der Auftakt zur

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2863 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2016