Erster Dreier des Jahres ist fällig

Im ersten Heimspiel des neuen Punktspieljahres treffen die Fußballfrauen des FC Eichel am morgigen Samstag um 15 Uhr auf den VfB St. Leon, der in der Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald mit zehn Punkten derzeit auf Platz 7 notiert ist. Die meisten Zähler holte der VfB in seinen Heimspielen, unter anderem beim 3:0-Erfolg in der Vorrunde gegen den FCE. Auswärts steht dagegen erst ein „Dreier“ zu Buche (3:2 in Schwabhausen), ansonsten gab es vier Niederlagen ohne eigenen Torerfolg.

„Wir möchten in jedem Fall die Hinspiel-Niederlage wettmachen, denn in St. Leon waren wir im Herbst völlig von der Rolle, und sehr gerne die ersten Punkte in diesem Jahr holen“, wünscht sich FCE-Trainerin Wally Pfenning, dass ihre Spielerinnen – nach drei Niederlagen ohne eigenen Torerfolg – wieder mal ein Erfolgserlebnis haben werden.

Voraussetzung dafür wäre, die Konzentration über 90 Minuten hoch zu halten und die – meist wenigen – Torchancen konsequenter zu verwerten. Das gelang zuletzt in Wilhelmsfeld beides nicht, weshalb am Ende eine 0:2-Niederlage stand.