Erster Spieltag der Oberliga Nord

Wertheim.Am vergangenen Wochenende trafen sich in Wertheim die Minigolfmannschaften aus Lichtenfels, Bad Berneck, Wolnzach, Ostheim und Wertheim zum ersten Spieltag der Oberliga-Nord.

Über vier Runden mit je vier Spielern zeigte die erste Mannschaft der Wertheimer eine gute Leistung (382 Schläge) und musste sich am Ende nur knapp den favorisierten Lichtenfelsern (375 Schläge) geschlagen geben.

Auf das restliche Teilnehmerfeld hatten sich beide Teams einen klaren Vorsprung herausgearbeitet. Bad Berneck (433 Schläge) belegte mit einem äußerst knappen Vorsprung vor Ostheim (434 Schläge) den dritten Platz. Die Minigolfer aus Wolnzach (463 Schläge) mussten sich mit dem letzten Platz begnügen.

Neben der ersten Mannschaft war diese Woche auch die in der letzen Saison aus der Oberliga in die Landesliga abgestiegene zweite Mannschaft der Wertheimer Minigolfer aktiv. Diese belegte beim Auswärtsspieltag in Schweinfurt ebenfalls einen fantastischen zweiten Platz und wurde lediglich von der Heimmannschaft aus Schweinfurt (405 Schläge) mit einem Abstand von 18 Schlägen bezwungen. Der dritte Platz ging an Bad Bocklet (442 Schläge). Das Team aus Höchberg musste sich mit dem letzten Platz begnügen(458 Schläge).

Die zweite Mannschaft aus Wertheim zeigt somit also, dass die Ambitionen auf einen Wiederaufstieg in die Oberliga absolut gerechtfertigt sind. jabra

