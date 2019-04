Erstes Nebengebäude ist verschwunden

Wertheim.Die Abrissarbeiten am alten Wertheimer Krankenhaus gehen langsam aber sicher in die heiße Phase. In der vergangenen Woche wurde der Nebentrakt, in dem Privatstationen untergebracht waren, beseitigt.

Da derzeit Osterferien sind und die Abitursprüfungen erst danach beginnen, bietet sich der Baufirma ein erstes Zeitfenster, um lärmintensivere Arbeiten zu erledigen. Unterdessen hieß es aus der Stadtverwaltung, dass die Klageschrift der Rot-Kreuz-Klinik eingetroffen sei. Die Klinik wähnt sich wegen der hohen Abrisskosten von über einer Million Euro übervorteilt (wir berichteten) und hatte die Stadt deswegen verklagt. wei/Bild: Elisa Katt

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019