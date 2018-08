Anzeige

Gibt es im Fußballkreis Tauberbischofsheim in diesem Jahr erstmals ein „Saison-Eröffnungsspiel“? Diese Frage warf Kreisspielleiter Jürgen Umminger bei den Staffeltagen der einzelnen Ligen in Kupprichhausen und Uissigheim in den Raum. Fakt ist, dass sich die Verbands-Oberen ein solches „Event“ in allen neun Fußballkreises wünschen würden.

Anbieten würden sich, so Jürgen Umminger, im Fußballkreis Tauberbischofsheim am ersten Spieltag die Kreisliga-Partie zwischen dem neuformierten TSV Schwabhausen/Windischbuch und dem TSV Assamstadt. „Die Partie ist vom Namen her interessant und erfüllt darüber hinaus auch noch den Derbycharakter“, so Umminger. Der Kreisvorstand hat mittlerweile mit beiden Vereinen Kontakt aufgenommen. Die prüfen nun, ob ihnen der anvisierte Termin (Samstag, 25. August) passt. Geben sowohl Schwabhausen/Windischbuch als auch Assamstadt „grünes Licht“, dann wird erstmals auf Kreisebene ein solches „Saison-Eröffnungsspiel“ durchgeführt. Die Entscheidung soll in den nächsten Tagen fallen.

Ende August Start in die neue Runde Am ersten Spieltag der Saison 2018/19 kommt es im Fußballkreis Tauberbischofsheim in den einzelnen Ligen zu folgenden Partien: Kreisliga TBB Freitag, 24. August, 18.30 Uhr: DHK Werth. – TSV Untersch/Kuppr. Sonntag, 26. August, 15 Uhr: SV Nassig II/S. – TSV Gerchsheim VfB Reicholzh./Dörl. – FC Külsheim 1. FC Umpfertal – VfR Gerlachsheim TSV Schwabh./Wind. – TSV Assamst. TuS Großrinderf. –TSV Kreuzwerth. FV Brehmbachtal – DJK Unterbalb. Kreisklasse A TBB Sonntag, 26. August, 13.15 Uhr: 1. FC Umpfertal – SpG Witt./Zimm. FC Grünsfeld II – TSV Assamstadt II Sonntag, 26. August, 15 Uhr: SV Pülfringen – Türkgücü Wertheim SV Distelh. – SG TBB II/Hochhausen SpG Rauenb./Box. – DHK Werth. II FC Eichel – SpG Wind./Schwabh. II SpG Welzbachtal – SpG Ditt./Heckf. Kreisklasse B TBB Sonntag, 26. August, 13.15 Uhr: SpG Uissigh./G. – SpG Urphar/L./B. SpG Boxtal II/M. – SG Unt./Kupp. II FV Brehmbachtal. – SG Vikt. W. II/G. Sonntag, 26. August, 15 Uhr: Anadolu Lauda – SpG Wittigh./Z. II SV Uiffingen – TSG Impfingen SV Schönfeld – SG Bobstadt/Ass. III Spielfrei: FC Hundheim/Steinb. II Kreisklasse C1 TBB Sonntag, 26. August, 13.15 Uhr: SV Pülfr. II – SpG Gerchsh. II/Unt. Anadolu L. II II – SpG Gerl./O./L. II TuS Großr. – SpG Wind./Schw. III FV Brehmb. III – SpG Oberb./UBB II Spielfrei: SV Distelhausen II, SpG Winzer Beckstein/Königshofen II. Kreisklasse C2 TBB Sonntag, 26. August, 13.15 Uhr: SV Nassig III – Türkgücü Wertheim II VfB Reich./D. II– FC Külsheim II FC Eichel II – TSV Kreuzwertheim II Spielfrei: Kickers DHK Wertheim III, TSG Impfingen II, SpG Welzbachta II.

Einstimmig in ihrn Ämtern bestätigt wurden bei den Staffeltagen die jeweiligen Staffelleiter der einzelnen Ligen: Thomas Syksch bleibt somit Staffelleiter der Kreisliga, Jürgen Umminger hat weiterhin die Kreisklasse A unter seinen Fittichen und Wolfram Pink organisiert nach wie vor den Spielbetrieb in der Kreisklasse B sowie den beiden Kreisklassen C.