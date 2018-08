Erwachsener übertreibt seinen Tadel

Anzeige

Die Staatsanwaltschaft gab ihre Zustimmung, das Verfahren einzustellen, allerdings nur gegen eine Geldauflage, da der Beschuldigte bei der Tat ein Messer dabei hatte. Das Gericht setzte 100 Euro fest zu Gunsten des Vereins Jugendhilfe und der Angeklagte erklärte Einverständnis.

Der Beschuldigte gab an, die Kinder seien damals spielen gewesen, und eines habe plötzlich geweint. Er habe den Jungen der Mitbewohnerin zur Rede gestellt, warum er seinen Sohn geschlagen habe. Dieser habe den Vorwurf abgestritten.

Der Junge sagte, der Angeklagte habe ihn aufgefordert, mit in den Keller zu gehen, er wolle ihm die Kehle durchschneiden. Was folgte, war eine ganz ungewöhnliche Ermahnung der Richterin an den 13-jährigen Zeugen. „Was ich von anderen Leuten gehört habe, bist du zeitweise eine Landplage für andere Menschen, dass du beleidigst und zuschlägst. Bedenke gut, ab 14 Jahren bist du strafmündig und für deine Taten verantwortlich.“ goe

