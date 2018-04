Erzieherberuf ausprobiert

Anzeige

Sonderriet.Welcher Beruf passt am besten zu einem? Wo liegen die eigenen Stärken und Talente – unabhängig von vermeintlich vorgeschriebenen Rollenbildern? Antworten gibt es beim „Boys’ Day“ und „Girls’ Day“. Für Arbeitgeber bietet der Aktionstag die Möglichkeit, potenziellen Nachwuchs auf sich aufmerksam zu machen. Mädchen und Jungen können die Arbeitswelt außerhalb des Rasters typisch Frau – typisch Mann erkunden. Zum ersten Mal hospitierten dabei Leon Tschöp und Silas Wojcik, zwei Siebtklässler der Comenius Realschule Wertheim, in der evangelischen Kindertagesstätte in Sonderriet.

Nach einem Rundgang durch die Einrichtung kamen schon die ersten Kinder. Neugierig pirschten sich die Kleinen an ran. Sie genossen es, mit den Jungs zu puzzeln, zu bauen oder zu malen. Besonders beliebt war die Leseecke. Die Jugendlichen erfuhren einiges über die Arbeitsweise der Einrichtung und den tieferen Sinn vom „Spielen“. So wird etwa die Konzentration gefördert, Farben und Formen gelernt, die Feinmotorik geschult und vieles mehr. Zeit für gute Gespräche mit den Kindern und Vorlesen sind ebenfalls wichtig für eine gute Sprachförderung.

Bundesweit gibt es einen großen Erziehermangel, der auch in Wertheim spürbar ist. Nur 18 Prozent der Erzieher in Deutschland sind männlich. Umso erfreuter war man in der Kita über das Interesse der Jugendlichen an ihrer Einrichtung. Die beiden Jungs konnten erleben: Wer die Abwechslung liebt, ist im Erzieherberuf genau richtig. pm