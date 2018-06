„Es gehört eben einfach dazu“

Der Main ist mit einer Fließlänge von rund 530 Kilometern der fünftlängste Fluss Deutschlands. Er entspringt in Oberfranken und mündet in der Nähe von Mainz im Rhein.

Jährlich nutzen zahlreiche Besucher den Main als kostengünstige Alternative zum überfüllten Schwimmbad.

Die Nähe zur Natur macht das Baden im Fluss besonders attraktiv. Zudem bietet die Lage ein ruhiges und harmonisches Umfeld.

In Wertheim und Umgebung gibt es verschiedene Buchten, die bei gutem Wetter gerne als Bademöglichkeit genutzt werden.

Die Himmelreichbucht in Kreuzwertheim, die Mondfelder Bucht und ein kleiner Strand hinter dem Eichler Sportplatz dienen vielen Familien und Jugendlichen als Treffpunkt im Sommer.

Beliebte Aktivitäten sind Schwimmen, Kanufahren, Sonnen und Angeln.

Das Baden ist gesetzlich nicht untersagt, dennoch gibt es Regeln, die beachtet werden müssen.

In der Nähe von Schleusen, Wehren, Häfen und Brücken sollte nicht geschwommen werden, da diese als besondere Gefahrenstellen gelten.

Die Sogwirkung des Schiffverkehrs ist zu beachten! Ein Abstand von mindestens 300 Metern in Fahrtrichtung sowie 30 Metern an vorbei fahrenden Schiffen sollte eingehalten werden. Man sollte sich so verhalten, dass diese ihren Kurs nicht ändern oder ihre Geschwindigkeit verringern müssen.

Die Wasserqualität ist noch immer mangelhaft. Trotz ständiger Verbesserung in den letzten Jahren kann man sie nicht mit der Qualität eines Schwimmbads vergleichen.

Auf Kleinkinder sollte besonders Acht gegeben werden. Sie sollten sich nie unbeaufsichtigt in Wassernähe aufhalten.

Um im Ernstfall Hilfe kontaktieren zu können, sollte stets eine Begleitperson mitgenommen werden.

Leichtsinniges Handeln ist zu vermeiden. Alkoholkonsum und ein leerer Magen können zu unnötigen Risiken führen.

Vor allem im Frühjahr und Frühsommer nutzen viele Vögel das hohe Gras im Uferbereich als Brutstelle. Darauf sollte besondere Rücksicht genommen werden.

Ein umweltbewusstes Handeln und eine ordnungsgemäße Müllentsorgung sind unabdingbar, um die einzigartige Umgebung zu erhalten.

Als Alternative zum Main bietet auch die Tauber beliebte Badeplätze. Gleichzeitig birgt sie dank fehlendem Schiffsverkehr und geringerer Strömung weniger Risiken.