Es gibt immer ein paar Stellschrauben

Ja ist denn schon wieder Weihnachten vorbei?“, könnte man frei – und deshalb ein wenig holprig – getreu einem noch immer bekannten ehemaligen „Fußballkaiser“ fragen.

In der Tat: Wie im Flug scheint die Zeit vergangen zu sein, seitdem so Ende August, Anfang September die ersten Lebkuchen und Spekulatius in den Geschäften auftauchten, gefolgt von Schokoladenhohlfiguren, blinkenden Tannenbäumen in den Vorgärten und kletternden Nikoläusen an Hausfassaden.

Erinnern Sie sich noch, als Sie erstmals in dieser „Weihnachtssaison“ aus dem Radio oder anderen Tonquellen „Last Christmas“ hörten? Womit wir beim eigentlichen Thema wären, auf das ich, zugegeben mit ziemlich langem Anlauf, zusteuerte.

Vergangene Woche wurde an dieser Stelle gefragt, was wohl die Standbetreiber des Weihnachtsmarkts empfunden haben, die in einer Art Dauerschleife zehn Tage und Abende lang immer die gleichen Lieder zu hören bekamen, mal live gesungen, viel öfter aber aus der „Konserve“.

Aber es waren ja nicht nur diese, deren Gehörgänge mehr oder weniger malträtiert worden sind. „Uns haben Sie bei dieser Frage wieder mal vergessen“, hielt mir – zu Recht – jemand entgegen, der/die am Marktplatz wohnt. Und, einmal in Fahrt gekommen, klagte die Person auch über die Anzahl, Dauer und vor allem die Lautstärke der Glühweinpartys.

Letzteres habe dazu geführt, dass man an den entsprechenden Abenden nicht einmal habe Fernsehen schauen können. Beziehungsweise schauen schon, aber nicht hören. Weil man eben nichts gehört habe – außer mal mehr, meistens weniger weihnachtliche Weisen.

Wer am nachweihnachtlichen Donnerstag durch die Wertheimer Altstadt und über den Marktplatz schlenderte – und das waren erstaunlich viele Menschen, dem dürften vor allem zwei Dinge aufgefallen sein: zum einen leergeräumte, verwaiste und verschlossene Weihnachtsmarktbuden. Zum anderen volle, zum Teil übervolle, Hausmülltonnen. Die eigentlich am Morgen dieses Tages hätten geleert werden sollen. Die Wortwahl „hätten sollen“ zeigt an, dass das nicht geschehen ist. Die Behälter blieben voll. Wie eine Woche zuvor dem Vernehmen nach auch die Biomülltonnen.

Kommende Woche ist die Abfuhr von Papier und Gelben Säcken geplant. Spätestens dann könnte eintreffen, was ein Passant – noch – im Scherz am späten Donnerstagnachmittag sagte: „Zustände wie in Neapel“.

Bevor jetzt jedoch so etwas wie „Katerstimmung nach dem Fest“ aufkommt – der Wertheimer Weihnachtsmarkt ist und bleibt etwas Besonderes und war auch in diesem Jahr wieder ein Erfolg. Wie sagte es sinngemäß die Person, die auf oben angeführte Missstände hinwies? Es gebe ja immer ein paar Stellschrauben, an denen man drehen könne. Vielleicht ließe sich der Schraubenzieher da ja ansetzen.

Kleine Begebenheit am Rande: Besagter Passant – der mit den neapolitanischen Verhältnissen – war gerade auf dem Weg zu einem bekannten Wertheimer Juwelier. Wo er die Batterien in seiner Armbanduhr hat wechseln lassen. „Und dann“, schilderte er noch leicht „geschockt“ von seinem Verhalten, „bin ich einfach hinausgegangen – ohne zu bezahlen“.

Aufgehalten hat man ihn nicht, vielleicht im Vertrauen darauf, dass er tut, was er dann auch getan hat. Er hat seine Schuld beglichen.

Mit diesem versöhnlichen Schluss wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen guten Rutsch und für das Jahr 2019 nur das Beste.

