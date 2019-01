Es gibt kein Entkommen

Wertheim.Die Badische Landesbühne gastierte mit dem Polit-Thriller „Komplizen“ des amerikanischen Dramatikers Joe Sutton in der Aula Alte Steige in Wertheim. Rund 150 Zuschauer sahen ein ebenso packend wie kurzweilig inszeniertes Kammerspiel, dass ein bedrückendes Bild von einer außer Kontrolle geratenen Staatsmacht zeichnete.

Im Mittelpunkt des von Carsten Ramm inszenierten Stücks steht US-Journalist Ben Kritzer, gespielt von Colin Hausberg. In einer Kolumne hat er geheime Informationen zu amerikanischen Folterpraktiken im „Krieg gegen den Terror“ nach dem 11. September 2001 veröffentlicht. Dadurch ist er ins Visier des amerikanischen Staates geraten, der ihn zwingen will, seinen Informanten preiszugeben.

In einer Anhörung soll er sich verantworten - für Kritzer der Beginn eines Ringens zwischen journalistischer Berufsehre, Bürgerpflicht und der Verantwortung für seine Familie.

An dieser Stelle setzt das Stück ein. Die Inszenierung ist sparsam, lediglich drei Stühle und eine weiße Leinwand sind auf der Bühne zu sehen. Der Fokus soll ganz und gar auf den intensiven Dialogen zwischen den drei Protagonisten liegen. Vorangetrieben wird die Handlung außerdem durch kurze Videos, in denen der Protagonist im Stile einer Dokumentation über die Enthüllung spricht, wegen derer der Staat hinter ihm her ist.

Zu sehen sind zudem immer wieder kurze Folter-Szenen. In grünlich-weißen Bildern, unterlegt mit verzerrten, metallisch anmutenden Klängen, ist zu sehen, wie ein Vermummter dem sogenannten „Water-Boarding“ unterzogen wird.

Unwillkürlich fühlt man sich an Foltervideos des US-Militärs erinnert. Die Bilder wecken ein beklemmendes Gefühl, dass die eindringliche und mitreißende Atmosphäre der Inszenierung noch intensiviert.

Gleich zu Beginn erhält das Publikum einen tiefen Blick in das Innenleben des Protangonisten Ben Kritzer. Es ist kurz vor der Verhandlung. Seine Frau Judy, gespielt von Vivien Prahl, redet auf ihn ein - aufgeregt, gereizt, fast schon aggressiv. Doch mehr als ein gedankenverlorenes Ja oder Nein gibt Ben nicht von sich.

Die Anspannung steht ihm und seiner Frau förmlich ins Gesicht geschrieben, ist für das Publikum fast schon zum Greifen spürbar. Nur einmal durchbricht der Protagonist seine Einsilbigkeit, nämlich als seine Frau ihn auffordert, dem Ankläger einfach zu geben, was er will. Seine Journalistenehre aufgeben, seinen Informanten verraten - das kann und will er nicht.

Den Gegenpol zu den beiden bildet Kritzers Rechtsanwalt Roger Cowan. Verkörpert wird er von René Laier, dem man die Rolle des ausgebufften, mit allen Wassern gewaschenen Juristen sofort abnimmt. Dass Ben ins Visier der Staatsmacht geraten ist und im schlimmsten Fall lange ins Gefängnis muss, kommentierte er nur ganz lakonisch: „Sowas passiert eben“.

Doch mit der unaufgeregten und pragmatischen Art des Juristen ist es bald vorbei. Denn Ben macht bei dem Verhör einen verhängnisvollen Fehler. Der bis dahin so besonnen wirkende Roger Cowan verliert zum ersten Mal die Fassung. Eindringlich warnt er seinen Mandanten, versucht fast schon verzweifelt, ihm die Gefahr, in der er schwebt, klarzumachen.

„Wenn du den Ankläger reizt, denn vernichtet er dich“, warnt er seinen Mandanten. Doch Ben beharrt weiter auf seiner Berufsehre. Nicht die drohende Gefängnisstrafe macht ihm Sorgen, sondern, dass er keinen Job als Journalist mehr finden könnte, wenn er seinen Informanten verrät.

Doch vor der Fortsetzung der Anhörung am kommenden Tag macht Kritzer einen weiteren folgenschweren Fehler. Ihm bleibt nun nur noch eine Wahl: Ob er sich der erdrückenden, übermächtigen Staatsgewalt unterwirft und seinen Informanten verrät oder ob er seine Berufsehre behält und dafür ins Gefängnis geht.

Ein Entkommen gibt es nicht. Je näher die Entscheidung rückt, desto mehr wachsen bei ihm jedoch die Zweifel. War zu Beginn noch überzeugt, dass nur Journalisten wie er eine außer Kontrolle geratenen Staatsmacht im Zaum halten können, stellt er dieser Überzeugung im Laufe der Handlung immer mehr in Frage. Vielleicht ist es ja wirklich unamerikanisch und unpatriotisch, geheime Informationen des Staates zu veröffentlichen.

Rund eine Stunde dauerte die Inszenierung, die sichtlich den Nerv des Publikums in Wertheim getroffen hat. Die drei Darsteller Colin Hausberg, Vivien Prahl und René Laier wurden für ihre glaubwürdige und mitreißende Vorstellung mit minutenlangen Standing-Ovations bedacht.

