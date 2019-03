„Es hat sich niemand mehr gekümmert“

Der Naturschutzbund spricht von einer Umweltsünde, die Stadt von einer Notlösung in einer Krisensituation – eine gut zwei Meter hohe Materialablagerung sorgt in Wertheim seit einem Jahr für Streit.

Wertheim. Übermannshoch, auf einer Fläche von rund 900 Quadratmetern ist der Berg an Material, der in der Großen Kreisstadt seit gut einem Jahr die Gemüter erhitzt. Doch schon an der Frage,

...