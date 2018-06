Es holpert – nicht nur bei Jogis Jungs

Anzeige

„Nicht akzeptabel“ nennt Bürgermeister Stein das Verhalten des Regierungspräsidiums Stuttgart in dieser Angelegenheit. Recht hat er ja - nur was hilft es? Schaut man in die einschlägigen Unterlagen, dann muss man lange suchen, um die L 2310 zu finden. Und realisiert, es werden auf jeden Fall noch die Weltmeisterschaften in Katar 2022 und die in den USA, Mexiko und Kanada 2026 ins Land ziehen, ehe sich an der Strecke etwas tut – mindestens.

Ganz und gar nicht holprig war das Richtfest für die „Groß-Wohnungsbaumaßnahme Bestenheider Höhe“ am Mittwoch. Ob das daran lag, dass man sich, wie der einzige Redner bei der Veranstaltung (um nicht schon wieder Bürgermeister Stein schreiben zu müssen) sagte, „ganz in die Hände der Ortschaft Dörlesberg“ begeben hatte?

Und in der Tat: der von dort kommende Musikverein spielte auf, dessen Mitglieder sorgten für das leibliche Wohl der vielen Gäste. Und nicht nur das: der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtentwicklungsgesellschaft/Wohnbau, Udo Schlachter, der Geschäftsführer beider Gesellschaften, Edgar Beuchert und Stadtbaumeister Armin Dattler – sie alle stammen aus oder/und wohnen in Dörlesberg. Kann das Zufall sein? Zum Glück war mit dem in Dertingen heimischen Bürgermeister noch eine weitere Wertheimer Ortschaft prominent vertreten.

Manche haben es ja schon geahnt, einige gewusst, aber vor wenigen Tagen war es nun in einem sozialen Netzwerk auch offiziell zu lesen: der Benefizlauf des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums findet in diesem Jahr nicht statt.

Die Verantwortlichen geben „verschiedene logistische Probleme“ als Begründung an. Um deren Lösung werde man sich kümmern.

„Dies ist kein Ende für den Benefizlauf, sondern lediglich eine Pause“, versprechen sie. Wir drücken die Daumen, denn es wäre schade um diese tolle Veranstaltung.

