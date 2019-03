Es könnte um sehr viel Geld gehen

Die Sprechstunde zum Förderprogramm „Leader“ in Reicholzheim hat gezeigt: der Informationsbedarf ist hoch.

Reicholzheim. Nein, gelangweilt hat sich Lena-Marie Schindler gewiss nicht. Zumindest nicht in der ersten Hälfte der auf zwei Stunden angesetzten „Bürgerzeit“ am Dienstag in den Räumen der Reicholzheimer Ortsverwaltung.

Sie ist die Leiterin der in Walldürn angesiedelten Geschäftsstelle der „Leader“-Aktionsgruppe Regionalmanagement Badisch-Franken und an diesem Vormittag gekommen, um über das Förderprogramm „Leader“ zu informieren und Wege aufzuzeigen, wie man darüber an Geld kommen kann.

Oder auch nicht. Denn nicht jedes Projekt wird unterstützt. Gleich den ersten Interessenten musste Schindler mitteilen, dass eine Maßnahme zur privaten Wohnnutzung nicht förderfähig ist. Zumindest nicht über „Leader“. Aber es gibt ja auch noch andere „Töpfe“.

Mehrere Interessenten

Zum Beispiel den des Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum. So hielt sich die Enttäuschung bei den ersten Gästen des Vormittags womöglich doch in Grenzen. „Es war, wie es häufig ist“, blickte Lisa-Marie Schindler gestern auf die „Bürgerzeit“ in Reicholzheim zurück. „Wer Interesse hat, kommt gleich zu Beginn in die Sprechstunde.“

Während die einen, wie im ersten genannten Beispiel, eine Beratung unter vier Augen bevorzugen, versammeln sich zur „zweiten Runde“ gleich mehrere Interessenten in den Räumen der Ortsverwaltung. Mit Anwesenheit der Presse ist man einverstanden, einigt sich mit dieser aber darauf, dass im Artikel auf die diskutierten Projekte nicht näher eingegangen wird.

Zumal die zum Teil auch noch gar nicht „ausgegoren“ sind, oder - wenn überhaupt - erst in einigen Jahren spruchreif werden könnten. Da will man über eine Berichterstattung zur Unzeit keine schlafenden Hunde wecken.

Dieter Kuhnmünch ist im Auftrag der Grünen gekommen, um sich ganz allgemein über „Leader“ und die damit verbundenen Möglichkeiten zu informieren. Der ehemalige Reicholzheimer Ortsvorsteher Rolf Sommer hingegen hat sogar schon erste Unterlagen mitgebracht. Er will, auch mit Hilfe des „Leader“-Programmes, wenn möglich noch in der in Kürze anlaufenden Förderperiode ein Projekt umsetzen. Dafür ist noch jede Menge Vorarbeit zu leisten.

„’Leader’ ist ein sehr komplexes Thema“, räumt Lena-Marie Schindler ein. „Deshalb bieten wir auch diese ‚Bürgerzeit’ an. Es ist uns einfach wichtig, dass die Interessierten eine persönliche Ansprechpartnerin kennenlernen.“

„Leader“ ist ein Förderprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg. Und es beinhaltet durchaus bürokratische Hürden, die zu überwinden Schindler und ihre Kollegin Anna Sophie Blesch helfen wollen. Die „Leader“-Region Badisch-Franken, zu der auch die Wertheimer Ortschaften Reicholzheim-Bronnbach und Sonderriet gehören, setzt auf fünf Handlungsfelder.

Voraussichtlich bis Ende April wird der neue Projektaufruf „Sommer 2019“ veröffentlicht. „Wer eine Idee hat, sollte möglichst bald zur Vorabklärung Kontakt mit uns in der Geschäftsstelle in Walldürn aufnehmen“, ermuntert Lena-Marie Schindler.

Es kann schließlich, wenn alle Voraussetzungen erfüllt werden, um viel Geld gehen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019