Es müssen nicht Klavier oder Gitarre sein

In der Städtischen Musikschule Wertheim lassen sich verschiedene Instrumente lernen. Drei Beispiele, die zeigen, wie vielfältig die Möglichkeiten sind.

Wertheim. Sie sind derzeit die Einzigen ihrer Art. Klara Schreiner lernt Oboe, David Franceschinel bläst ins Waldhorn, Ken Klinger spielt Akkordeon. Kein anderer Schüler der Städtischen Musikschule in Wertheim macht, was sie machen. Warum haben sich die drei Jugendlichen nicht, wie so viele andere, für die „klassischen Instrumente“ ihrer Generation, das Klavier oder die Gitarre, entschieden? Den einen Grund dafür gab es nicht. Schon gar nicht wollten Klara, David oder Ken mit ihrer Wahl „aus der Masse“ hervorstechen.

Mehr als 20 verschiedene Instrumente hat die Musikschule laut Internetseite in ihrem Unterrichtsangebot. Man kann sie beim regelmäßig stattfindenden Info-Tag – das nächste Mal am 30. Juni von 10 Uhr bis 12 Uhr – ausprobieren. Einige Instrumente werden darüber hinaus bei Besuchen in den allgemeinbildenden Schulen vorgestellt. So kam David Franceschinel in Kontakt mit dem Waldhorn, das der zwölfjährige Bettinger nun seit vier Jahren spielt.