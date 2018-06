„Es soll kein Kind verloren gehen“

Anzeige

Neben der Wertheimer Musikschule erhalten außerdem die Musikschulen in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim, sowie das Kreisjugendorchester einen Teil des Gewinns.

Für den Kiwanis Club, der sich ausschließlich der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen widmet, ist die musikalische Förderung ein besonderes Anliegen. Aus Sicht von Michael Kropp, einem langjährigen Clubmitglied, ist die Musik ein Weg, auf dem die jüngere Generation tatsächlich erreicht werden kann.

„Viele Kinder, vor allem aus schwierigeren Verhältnissen, erleben ihr Musikinstrument als eine Art Lebenspartner, der ihnen in jeder Situation zur Seite steht“, erklärt Stefan Blido, Leiter der Städtischen Musikschule. Das Instrument sei stets zur Hand, wenn man Ablenkung brauche oder Frust ablassen müsse.

Mit der Spende des Kiwanis Clubs werden an der Wertheimer Musikschule Familien unterstützt, für die das musikalische Hobby ihrer Kinder eine starke finanzielle Belastung darstellt. „Andernfalls ist die musikalische Ausbildung meist das erste, was unter den Tisch fällt“, so Blido. „Am Geld darf es nicht scheitern, bei uns soll kein Kind verloren gehen“, betont der Musikschulleiter weiter.

Zwar sei die Musik in den Augen Vieler kein lebenswichtiges Bedürfnis, sagt Alexander Ley, Präsident des Kiwanis Clubs Tauberbischofsheim, bei der Persönlichkeitsbildung der Kinder sei ihre Rolle aber nicht zu verachten.

„Es ist toll zu beobachten, wie die Kinder sich über die Jahre an ihrem Instrument weiterentwickeln“, findet auch Martina Renger, Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule. eli

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018