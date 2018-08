„Es steht nun wie eine Perle in Kembach“

Architekt Thomas Hemmerich rief bei der Einweihung des sanierten Rathauses in Kembach noch einmal wesentliche Marksteine der Bauzeit in Erinnerung. So wurde im Frühjahr 2015 der Bauantrag gestellt und im Mai des gleichen Jahres die Baufreigabe erteilt. Los gingen die Arbeiten am 12. Februar 2016. Bis Mitte 2017 waren vor allem Abbrucharbeiten zu erledigen. Gut 150 Tonnen Schutt wurden per Hand aus dem Haus und in 22 großen Containern weggeschafft.

Sechs Mal stand ein Betonmischfahrzeug an der Baustelle, 40 Kubikmeter, das entspricht gut 90 Tonnen, Beton wurden verarbeitet. „Eigentlich wollten wir am Dach nicht viel machen“, so der Architekt. Doch es musste erneuert werden. Auch das mit ein Grund für die „relativ lange Bauzeit“, von der Hemmerich sprach.

An 128 Wochenenden waren Freiwillige auf der Baustelle. Nur an sieben Wochenenden sei diese nicht besetzt gewesen. Es wurde Dorffest, Weihnachten oder Neujahr gefeiert und Urlaub habe man sich auch zwei Mal gegönnt. „Wir können uns alle bei uns allen bedanken“, machte der Redner deutlich, dass es hier wirklich um eine große Gemeinschaftsleistung ging. In den letzten drei Wochen habe man noch einmal „richtig Gas gegeben“, denn auch der Vorplatz sollte noch gepflastert und rechtzeitig fertig werden. Auch das gelang.

In seinem Grußwort hatte Bürgermeister Stein die Gesamtkosten auf 450 000 Euro beziffert. Es wurden Eigenleistungen im Wert von 115 000 Euro erbracht. Nach Abzug eines Zuschusses aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 170 000 Euro verblieben beim städtischen Haushalt „165 000 Euro, plus die Feier heute“.

Den kirchlichen Segen für das Gebäude erteilt Pfarrer Bernhard Ziegler am 7. Oktober nach dem Erntedankgottesdienst. ek