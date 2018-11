Es stellt sich die Frage: Wer zu wem?

KEs fängt mit „S“ an, hört mit einem doppelten „e“ auf und eigentlich ist es ja kein völlig ungewöhnliches Phänomen um diese Jahreszeit. Aber nach den vergangenen Monaten fällt es sicher nicht ganz leicht, daran zu denken, geschweige denn sich daran zu gewöhnen, dass zu unserem Wetter auch Schnee gehören könnte.

Noch ist er zwar in den Vorhersagen für die nächsten Tage in unserer näheren Region nicht vorgesehen, aber die Temperaturen sollen sich in der kommenden Woche doch in die Richtung bewegen, in denen es nicht ausgeschlossen scheint, dass Niederschlag (Sie wissen noch, was das ist, oder?) in Flocken- und nicht in Tropfenform vom Himmel fällt.

Es bleibt Bewegung in der Wertheimer Kommunalpolitik. Die CDU hat ein Partei- und Fraktionsmitglied mehr und dort damit den zahlenmäßigen Verlust durch den Abgang von Stefan Kempf wieder ausgeglichen.

Sozusagen als Kollateralschaden gibt es die FDP auf lokaler Ebene quasi nicht mehr, war Michael Althaus doch der letzte, der das liberale Fähnchen in der Öffentlichkeit – wenn auch eher weniger als mehr – hochgehalten hat. Vorbei die Zeiten eines Konrad Dietz, einer Annegret Andres, eines Konstantin Lantzsch, aber auch eines Reimund Klein, eines Rainer Uebe, Dr. Frank Schumann oder eben Michael Althaus. Dass dieser – kann man sagen als „Einstiegsgeschenk“ bei seinem Übertritt in die CDU? – dem abtrünnigen Stefan Kempf verbal noch einen „mitgegeben“ hat, indem er von der „offenen Diskussionskultur“ und dem „Respekt bei unterschiedlichen Meinungen“ in der christdemokratischen Gemeinderatsfraktion schwärmte, gibt dem ganzen noch eine besondere Note. Sind das doch exakt die Punkte, die Kempf bei seinem Abschied so vehement kritisierte.

Was macht er eigentlich gerade? Nun, man könnte sagen, er ärgert die Partei, der er dem Vernehmen nach immer noch angehört, weiter. Und sucht via sozialem Netzwerk einen Kandidaten, respektive eine Kandidatin für die Oberbürgermeisterwahl „in meiner schönen Heimatstadt Wertheim“ im Frühjahr 2019. Obwohl seine Partei ihn ja längst gefunden zu haben scheint. Bei all den Differenzen, die Kempf ja nicht nur auf lokaler Ebene mit der CDU hat, sollte er eigentlich so konsequent sein und sein Parteibuch zurückgeben.

Aber vielleicht/wahrscheinlich wartet er damit noch, bis er bei der anstehenden Nominierung des besagten Kandidaten seine Ablehnung per „Nein“-Stimme dokumentiert hat.

Wer geht zu wem? Ob sich auf kommunaler Ebene womöglich noch mehr tut? Gut, der Austritt aus einer Stadt vollzieht sich nicht so einfach und vergleichsweise unbürokratisch wie der aus einer Partei.

Aber wenn die Mondfelder jetzt schon ihr Prinzenpaar aus Boxtal holen – wer gehört dann womöglich bald zu wem? Die Boxtaler zu Wertheim oder die Mondfelder zu Freudenberg? In „Fraadeberch“ würde man wohl eher diese Lösung präferieren, musste man doch bereits einen Mitbürger nach „Werde“ abgeben, wo dieser in der gerade begonnenen Kampagne als Prinz regiert, während man in der „Kleinstadt mit Herz“ zwar immer noch jede Menge Narren, aber weiterhin keine närrischen Tollitäten hat.

Es umgekehrt zu machen, kam für Dennis Fischer aber nie in Frage, denn seine künftige Frau Linda Müssig ist eine - mit Verlaub - so „alte Wölfin“, dass es für sie undenkbar war, als Prinzessin in Freudenberg zu herrschen. Man darf übrigens gespannt sein, wie „Linda I vom Sprungspagat“ ein verzwicktes Problem löst. Ist sie doch auch Kommandeurin der Prinzengarde und die tanzt – der Name deutet schon darauf hin – ja für das Prinzenpaar.

Ein bisschen kompliziert mag man es übrigens auch bei den Nachwuchswölfen, wo das Amt der neuen Sitzungspräsidentin Toni Brüstle ein wenig mit ihrem Engagement in der Mittleren Garde kollidieren könnte.

Aber apropos Sitzungspräsidentin: Während es eine solche bei den „kleinen“ Wölfen nun schon zum zweiten Mal gibt, fehlt den „großen“ dazu offensichtlich noch ein wenig der Mut dafür.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018