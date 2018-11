Es waren einmal 440 Plätze . . .

Wertheim.Seit drei Jahren arbeitet Patricia Schmitt in Wertheim. Jeden Tag fährt sie von Hundheim in die Stadt und parkt an der Main-Tauber-Halle.

„So wenig Parkplätze wie im Moment gab es hier noch nie“, findet sie. Die Suche nach einem Stellplatz gestaltete sich immer schwieriger. An diesem Tag findet sie eine Möglichkeit unter der Odenwaldbrücke. Im Sommer, wenn die Touristen, vor allem Radfahrer, von der Halle aus ihre Touren starten, wird es laut Schmitt noch prekärer.

Geplanter Rückbau

Noch vor Monaten gab es hier 440 kostenfreie Parkplätze, die nun durch eine Absperrung um eine ordentliche Anzahl verringert wurden.

Laut Aussage der Stadtverwaltung handele es sich dabei um einen geplanten Vorgang. Vor Jahren war dieses Areal eine Wiese, die teilweise mit Schotter versehen war. Als der Bau der Tauberbrücke im Frühjahr 2016 begann, wurde der unmittelbar daneben befindliche Tauberparkplatz gesperrt.

Als Ausgleich für diese Sperrung wurde die Fläche an der Halle freigegeben. „Diese Freigabe war nur vorrübergehend gedacht. Nach Fertigstellung der Brücke wurde auch der Tauberparkplatz wieder in Betrieb genommen und der Ausgleich damit nicht mehr benötigt“, erklärt Gernot Igers, Mitarbeiter der Pressestelle der Stadt.

Inzwischen hat die Stadt auf der zurückgenommen Parkfläche an der Halle Humus einbringen und Rasen aussähen lassen. Damit dieser anwachsen kann, wurde die Fläche gesperrt.

Alte Steige

Allerdings ist Patricia Schmitt nicht die einzige, die sich über über fehlende Stellplätze ärgert. So monierte der Altstadtbeirat vor kurzem auf seiner Sitzung die Knappheit, beispielsweise in der Nähe des DRK, an der Alten Steige und an der Bromberg- beziehungsweise Föhlischstraße (wir berichteten).

Der Beirat forderte deshalb die Stadt auf, bei Bauvorhaben nachzusteuern und ein entsprechendes Konzept zu entwickeln.

Engpass Bahnhofstraße

Im Seniorenbeirat habe man sich laut Vorsitzendem Jürgen Küchler zwar gerade andere brennende Themen auf die Fahne geschrieben, ist sich aber genauso wie der Altstadtbeirat ganz sicher, dass es in Kürze in der Bahnhofstraße zu einem deutlichen Engpass kommen wird, wenn neben dem Ärztehaus die Sparkasse dort ihr Domizil bezogen hat und entsprechenden Kundenverkehr nach sich zieht. hei

