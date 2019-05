„Es wird keinem der Kopf abgerissen“

Wertheim.Am Freitag, 24. Mai, findet die erste „Fridays-for-Future“-Kundgebung in Wertheim statt. Nach dem Vorbild von Greta Thunberg gehen Schüler während der Unterrichtszeiten auf die Straßen, um für mehr Klimaschutz und in ihren Augen versagende Klimapolitik zu demonstrieren. Doch mit welchen Folgen müssen Schüler rechnen, wenn sie an den Freitagsprotesten teilnehmen?

Zu Neutralität verpflichtet

„Es wird beim ersten Mal keinem der Kopf abgerissen“, sagt Manfred Breuer, Schulleiter des Beruflichen Schulzentrums (BSZ). Allerdings habe die Schule rechtlich keinerlei Spielraum, sei zu Neutralität verpflichtet und könne daher keinen Schüler vom Unterricht freistellen, um an den Protesten teilzunehmen. Breuer beruft sich dabei auf eine Stellungnahme des Regierungspräsidiums unter dem Titel „Schülerstreiks sind rechtswidrig“.

Spielraum habe die Schule lediglich bei der Umsetzung von Sanktionen. „Die Schüler müssen die Zeit nacharbeiten“, kündigt Breuer an. Um die „positiv zu bewertende Dynamik“ zu nutzen, werden sich die Jugendlichen an einem Freitagnachmittag „konkret mit dem Thema Umwelt befassen“.

Ähnlich geht auch das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium mit den Schülerprotesten um. In einem Schulbrief ist von rechtlichen Vorgaben, von Schulplicht und von der Verpflichtung zu Neutralität die Rede. Eine Beurlaubung sei nicht möglich, ebenso wenig wie ein Besuch der Demonstration im Rahmen einer Schulveranstaltung: „Wenn Schüler an der Veranstaltung teilnehmen, fehlen sie unentschuldigt.“

Versäumten Stoff nachholen

„Grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass sich Schüler politisch engagieren und sich für die Umwelt einsetzen“, stellt Katrin Amrhein, Schulleiterin der Comenius Realschule (CRW), fest. Dennoch sei die Schule zu Neutralität verpflichtet und dürfe die Schüler nicht dazu ermutigen, während des Unterrichts zu demonstrieren, denn „Schulschwänzen bleibt Schulschwänzen“. Mit Sanktionen müssten die Schüler nicht rechnen, „wenn es sich um eine einmalige Sache handelt“ und keine Klassenarbeit verpasst werde. „Wir erwarten, dass die Schüler den versäumten Stoff selbstständig nachholen“, so Amrhein.

Als ein wenig fragwürdig bewerte Katrin Amrhein es, dass Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez sowie andere Politiker bei der Kundgebung sprechen. Schließlich sei die Stadt selbst der Schulträger. „Wir Schulleiter sind damit die Spaßbremsen.“

Und was sagen die Organisatoren der Kundgebung zu möglichen Sanktionen? „Ich sehe ein, dass es nicht komplett sanktionsfrei bleiben kann“, lenkt Kai Fleuchaus ein. Tatsächlich hätten die Schulen auch strenger verfahren können und „selbst die Nacharbeit am BSZ geschieht ja im Sinne der Umwelt.“

Aber: „Wenn Greta sich um 10 Uhr nachts vor das Parlament gestellt hätte, glaube ich nicht, dass sie die gleiche Resonanz erfahren hätte.“ Gegen Regeln zu verstoßen, sei in diesem Fall ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu erlangen. „Greta hat gesagt: ,Ich will, dass Ihr in Panik geratet.“, stellt Fleuchaus fest. Indem sie Schulen und Lehrer dazu brächten, in Aktion zu treten, hätten sie ihr Ziel grundsätzlich erreicht.

Sein Appell an alle Eltern: Sie sollten ihre Kinder dabei unterstützen, sich politisch einzubringen. Schließlich hätten die Erwachsenen am Sonntag die Möglichkeit, ihre Meinung bei der Europawahl kund zu tun. Schüler seien auf Proteste wie „Fridays for Future“ angewiesen, damit ihre Stimme gehört wird. eli

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019