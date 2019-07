Europareise wird fortgesetzt

Der Würzburger Organist Hans-Bernhard Ruß spielt in der Stiftskirche. © meister

Wertheim.Der Würzburger Organist Hans-Bernhard Ruß präsentiert am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 11.40 Uhr Orgelwerke aus Frankreich. In unserem Nachbarland wurden vor allem in den großen Kathedralen Orgeln errichtet, die ab der Romantik immer größer und beeindruckender wurden. Das spiegelt sich auch in den gigantischen Orgelsinfonien des 19. und 20. Jahrhunderts wider. Der Augustinerorganist Hans-Bernhard Ruß hat nicht nur in Frankfurt an der Musikhochschule Orgel studiert, sondern auch in Paris bei Daniel Roth. Meisterkurse und Konzertreisen führten ihn durch ganz Europa.

Der Eintritt zum Orgelkonzert in der Stiftskirche ist frei. Um eine Spende zugunsten der Konzertreihe wird gebeten.

