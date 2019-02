Exhibitionist belästigte Frau

Bestenheid.Eine 36-jährige Frau lief am Donnerstag gegen 6.15 Uhr auf dem Rad- und Gehweg parallel zur Bestenheider Landstraße. Auf einmal kam ihr ein Mann entgegen, der mit einer Hand an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau wich dem Mann aus. Plötzlich legte dieser einen Arm um sie und zog sie an sich heran. Die 36-Jährige stieß den Unbekannten von sich weg und verständigte umgehend die Polizei.

Der Mann lief weiter in Richtung Bestenheid und manipulierte weiterhin an seinem Geschlechtsteil.

Die Frau konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß, kräftige muskulöse Figur.

Seine dunklen Haare waren nach hinten gekämmt. Er hat eine auffällig breite Nase. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzen-Shirt und einer dunklen Jogginghose. Die Kapuze hatte er auf den Kopf gezogen. An den Füßen trug er weiße Socken mit Sportschuhen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019