Exhibitionist zügig gefasst

Wertheim.Unmittelbar nachdem ein Unbekannter am Mittwochnachmittag im Bereich der Wertheimer Burg eine Frau belästigt hatte, konnte ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Eine 36-jährige Frau war am Mittwochnachmittag im Bereich der Burg spazieren. Am Torbogen der Schloßgasse saß ein Mann, der ihr folgte und ihr an die Schulter fasste. Die Frau schlug mit ihrer Handtasche nach ihm, woraufhin er von ihr abließ. Dann allerdings holte er sein Geschlechtsteil aus der Hose, um die Geschädigte zu belästigen. Die resolute 36-Jährige trat ihm gegen den Oberschenkel, schrie und flüchtete. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei aufgrund der Beschreibung kurz danach in der Nähe des Tatortes angetroffen und festgenommen werden. Da der Festgenommene offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 19-jährige Syrer wurde in die Obhut seiner ihn betreuenden Familie übergeben. pol