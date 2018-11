Exkursion nach Altertheim

Wertheim.Der Historische Verein Wertheim veranstaltet am Samstag, 24. November, seine nächste Exkursion. Sie führt unter anderem nach Ober- und Unteraltertheim. Die Ortschaften wurden erstmals in einer Urkunde aus dem Jahre 775 erwähnt werden. Später gehörten die Gemeinden zur Grafschaft Castell, welche auch in Remlingen Besitzungen hatte. Die Orte kamen 1810 zum Großherzogtum Würzburg des Erzherzogs Ferdinand von Toskana. Im Juni 1825 brach ein Feuer aus, bei dem ein Großteil von Oberaltertheim zerstört wurde. Deshalb ist die evangelische Pfarrkirche 1828 im Stile des Klassizismus mit einem prachtvollen Kanzelaltar errichtet worden. Die Orgel wurde 1883 von der Firma Steinmeyer, die auch die frühere Orgel in der Wertheimer Stiftskirche geplant hatte, eingebaut.

Auch Unteralterheim wird 775 erstmals erwähnt. Der Ort kam später zur Grafschaft Wertheim und war 1528 eine Mitgift der Wertheimer Gräfin, die Graf Wolfgang zu Castell geheiratet hatte. 1673 ließ Marschall Henri de Turenne, der auch Wertheim belagert hatte, den Ort niederbrennen. Die evangelische Martins-kirche wurde 1751 errichtet und zeigt noch Reste der mittelalterlichen Chorturmkirche.

Bis 1938 gab es in Unteralterheim noch eine jüdische Gemeinde, die ins 17./18. Jahrhundert zurückgeht. 1838 wurde bei einem Brand die Synagoge zerstört. Der heutige Bau stammt von 1840/41. Er überstand die nationalsozialistische Zeit, wurde aber 1938 im Inneren zerstört.

Die Fahrt beginnt um 11.40 Uhr an der evangelischen Kirche in Bestenheid und startet nach den bekannten Zusteigemöglichkeiten um 12 Uhr am Spitzen Turm. Nach einer Einkehr ist die Rückkehr für 20 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt das Fotogeschäft Schäfer in der Lindenstraße entgegen.

