Expertin referiert zur Malerei Max Slevogts

Anzeige

Slevogts Werk ist sehr umfangreich und umfasst nicht nur Tafelbilder, Bühnenbilder und Wandmalerei, sondern auch Aquarelle, Zeichnungen, Druckgrafiken und Buchillustrationen. 1892 wurde Slevogt Mitbegründer der Freien Vereinigung der XXIV, aus der die Münchner Secession erwuchs.

Er beteiligte sich mit dem Gemälde „Danae“ an der Ausstellung der Münchner Sezession. Das Bild wurde aber wegen angeblicher Obszönität aus der Ausstellung entfernt. 1900 reiste er wieder nach Paris und wurde von den Bildern Édouard Manets stark beeinflusst. 1901 ließ er sich gemeinsam mit Lovis Corinth in Berlin nieder und wurde Mitglied der Berliner Secession.

Aufenthalt in Ägypten

Ein Aufenthalt in Ägypten führte dazu, dass seine Malauffassung sich änderte. Nach einem erneuten Aufenthalt in Ägypten und in Italien ersteigerte er den Landsitz Neukastel, der bis dahin seinen Schwiegereltern gehörte. Das Ensemble heißt heute Slevogthof Neukastel.

Max Slevogt stieg als Künstler mit Max Liebermann und Lovis Corinth in Berlin zum „Dreigestirn des deutschen Impressionismus“ auf. Alle drei hatten in München studiert. Der dortige Kunstbetrieb ließ sie aber nicht hochkommen. Ihr Vorbild waren die französischen Impressionisten mit ihren hellen, leuchtenden Gemälden. Slevogts Weg zu dieser Malerei aus der erdig-dunklen Münchener Schule zum Maler des Lichtes ist Thema des Vortrages.

Kenntnisreiche Referentin

Die Referentin, Dr. Sigrun Paas, studierte in Wien sowie Heidelberg und war an verschiedenen Museen, unter anderem in Karlsruhe tätig. Seit 1995 war sie Leiterin der Max-Slevogt-Galerie in Edenkoben. Sie war Kuratorin zahlreicher Ausstellungen, unter anderem Mitkuratorin jener über die Künstlerfamilie Max Kruse in Wertheim. Sie ist Verfasserin vieler Kataloge und Bücher. 2009 wurde Paas pensioniert, blieb aber bis 2014 in der Max-Slevogt-Galerie tätig.

Seit 2006 war sie maßgeblich an der Erwerbung des Slevogt-Nachlasses durch das Land Rheinland-Pfalz beteiligt. Für ihr kulturelles Engagement ehrte sie das Land Rheinland-Pfalz 2012 mit der Max-Slevogt-Medaille. Gegenwärtig erstellt Sigrun Paas ein neues Werkverzeichnis der Gemälde von Max Slevogt. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.02.2018