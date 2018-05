Fabian Strobel gewinnt – ohne einen Rennsieg

Anzeige

Ein Wermutstropfen, zumindest für die einheimischen Zuschauer: Carlos Fahrbach aus Bad Mergentheim, der für den MSC Reicholzheim diesmal bei den Junioren an den Start ging, konnte am Samstag an die teilweise glänzenden Resultate aus den Vorjahren nicht anknüpfen.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Mit zwölf Teilnehmern ging bei den Jüngsten in der Klasse 1, Schüler A, das kleinste Starterfeld auf die Strecke. Die beherrschte mit Erfolgen in beiden Wertungsläufen Tobias Strebel aus Westernbach am besten. Auf seiner KTM sicherte sich der Fahrer des MCC Frankenbach damit den Tagessieg. Platz zwei holte sich Denny Theurer aus Crailsheim, ebenfalls auf KTM, auf dem dritten Platz auf dem Siegertreppchen stand Lasse Lohmann aus Bruchsal, der für den MSC Odenheim auf einer Husqvarna an den Start gegangen war.

Souveräner Sieger

Auch die Bilanz von Tom Militzer aus Pfullingen war makellos. Platz eins in beiden Wertungsläufen bedeuteten für die Fahrer des 1. RMC Reutingen in der Klasse 2, Schüler B am Ende natürlich auch Platz eins in der Tageswertung vor Marvin Vökt aus Bad Säckingen vom MSC Schopfheim und Max-Werner Bräuer aus Rastatt. Alle drei waren auf KTM unterwegs. Punktgleich mit Bräuer war Leon Heimann aus Aalen, der mit seiner Husqvarna für den MSC Hüttlingen startete. In dieser Klasse gingen 18 Fahrer ins Rennen.

Souveräner Sieger unter 16 Teilnehmern war in der Klasse 3, Jugend A, Jona Katz aus Holzgerlingen. Der Husqvarna-Fahrer holte für den 1. RMC Reutlingen den zweiten Tagessieg. Neben ihm auf dem Siegertreppchen stand Benedict Weiß aus Gärtringen für den MSC Betra und John Vogelwaid aus Reutlingen für den 1. RMC Reutlingen. Die beiden KTM-Fahrer waren punktgleich.

Ein Dutzend Fahrer machten in der Klasse 4, Jugend B, den Sieg unter sich aus. Dabei wiederholte Nils Weinmann aus Filderstadt für den MSC Betra seinen Vorjahreserfolg, diesmal vor Max Kampmann aus Tübingen vom 1. RMC Reutlingen und Luca Beiermeister aus Eschenbeuren für den MSC Gerstetten. Alle drei fuhren KTM.

Größtes Starterfeld

Mit 29 Fahrern wies die Klasse 5, Junioren, das größte Starterfeld an diesem Tag auf – und mit dem Vorjahreszweiten Thomas Haas aus Eschbronn für den MSC Hornberg auf Yamaha einen deutlichen Sieger. Zwei Mal Platz zwei in den Wertungsläufen bedeutete für Tim Saur aus Reutlingen für den 1. RMC Reutlingen auch in der Tageswertung Platz zwei vor Edvard Erdegli für den MSC Schopfheim und wie Saur auf einer KTM unterwegs. Als Schlusslicht in der Liste wurde Lokalmatador Carlos Fahrbach geführt.

Ein zweiter und ein dritter Platz in den Wertungsläufen „katapultierten“ Fabian Strobel aus Bernstadt für den MSC Gerstetten in der offenen Klasse ganz nach oben auf dem Siegertreppchen, nachdem er im Vorjahr dort noch auf Platz zwei gestanden hatte. Jonas Wolf vom MSC Bad Wurzach, wie Strobel auf einer Suzuki, gewann zwar den ersten Lauf, musste sich aber im zweiten Rennen mit dem fünften Rang begnügen und belegte in der Tageswertung damit Platz zwei, einen Punkt vor Eric Schönburg vom MSC Spaichingen auf KTM. Vorjahressieger Maximilian von Heus-Blößt, für den MSC Bad Wurzach am Start, gewann zwar den zweiten Wertungslauf. Im ersten hatte der Trunkelsberger seine Honda aber nur auf den achten Rang gesteuert, so dass er sich mit Rang fünf in der Gesamtwertung leben musste.

Nicht beschäftigungslos blieben auch am Samstag die Helfer des Roten Kreuzes. Alle Unfälle und ungeplanten Absteiger gingen aber für die Beteiligten glimpflich aus.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018