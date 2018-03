Fahnder benötigen Fotos und Videos

Anzeige

Die Fahnder erhoffen sich von dem zur Verfügung gestellten Material neue Hinweise, die die Ermittler bei der Aufklärung des Falls helfen.

Insbesondere suchen die Beamten einen jungen Mann, der sich nach 23 Uhr an dem von 32 Personen bewohnten Hochhaus aufgehalten hat. Der zirka 17-Jährige war in der Brandnacht mit einem Kapuzen-shirt und einer so genannten Bomberjacke bekleidet. Er ist möglicherweise ein wichtiger Zeuge. pol

