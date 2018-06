Fahrbahn wird zweimal gesperrt

Anzeige

Wertheim.Die Fahrbahn der Landesstraße 509 zwischen Bronnbach und Külsheim wird saniert. Dazu muss die Straße zweimal voll gesperrt werden: für Vorbereitungsarbeiten am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Juni, und für den Abschluss der Arbeiten von Montag bis Mittwoch, 2. bis 4. Juli. Zwischen diesen beiden Arbeitsphasen, also vom 28. Juni bis 1. Juli, ist die Straße befahrbar. Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr ist ausgeschildert. Sie führt ab Gamburg über die K 2881 (Richtung Eiersheim), K 2820 (Uissigheim) und K 2880 nach Külsheim und in umgekehrter Richtung. Der Radweg ab Bronnbach in Richtung Gamburg, dessen Zu- und Abfahrt über die L 509 erfolgt, bleibt befahrbar. Darauf weist die Stadt Wertheim als zuständige Verkehrsbehörde hin.