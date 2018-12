Fahrer erlitten leichte Verletzungen

Wertheim.Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Montag auf der Uihleinstraße. Ein Smart-Fahrer war in der Nähe der DRK-Rettungswache in einer Rechtskurve mit seinem Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine entgegenkommende Citroën-Fahrerin erkannte dies und versuchte, nach links auszuweichen. In diesem Moment gelang es dem Smart-Fahrer, wieder auf seinen Fahrstreifen zurückzulenken. Dies hatte aber zur Folge, dass es zur Kollision der beiden Autos kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Citroën auf einen geparkten VW geschoben. Bei dem Unfall erlitten der Smart-Fahrer sowie die Citroën-Lenkerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort. An den Autos entstand ein Schaden von über 10 000 Euro. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018