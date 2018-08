Fahrer wurde schwer verletzt

Wertheim.Beim Sturz mit seiner Suzuki wurde am Freitag um 22 Uhr ein 39-jähriger Motorradfahrer in Wertheim in der Uihleinstraße schwer verletzt. Der 39-Jährige befuhr die Uihleinstraße von der Bahnhofstraße kommend und bremste sein Krad etwa 20 Meter vor der Einmündung der Fölischstraße stark ab. Dadurch geriet sein Motorrad gegen die rechte Bordsteinkante. Fahrer und Motorrad prallten im weiteren Verlauf gegen eine Buntsandsteinmauer, wobei der Krad-Lenkerschwer verletzt unter seiner Suzuki zum Liegen kam. Nach einer Erstversorgung durch Helfer und den eintreffenden Notarzt wurde der Biker in ein Krankenhaus gebracht.

Der am Motorrad entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018