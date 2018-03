Fahrerflucht mit Nachspiel

Anzeige

Wertheim.In der Richolfstraße in Reicholzheim fuhr ein PKW-Audi mittig und streifte einen entgegenkommendes Auto. Trotz des Fremdschadens von 3500 Euro fuhr der Audi weiter, kam aber 45 Minuten später auf dem Rückweg wieder an der Unfallstelle vorbei. So konnte der Fahrer identifiziert werden und musste wegen Trunkenheit mit der Polizei ins Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe, bei der dann 1,86 Promille festgestellt wurden.

Seit dem Unfall im September war die Fahrerlaubnis des 62-jährigen Arbeiters vorläufig entzogen. Der Angeklagte konnte in der Verhandlung zum Unfallablauf nichts sagen. Er vermutete, dass auch das erneute Passieren der Unfallstelle alkoholbedingt war.

Der Verteidiger bat zu bedenken, dass sein Mandant auf die Fahrerlaubnis angewiesen ist, da er zwischendurch zu seiner Familie in einem anderen EU-Land fahren wolle.