Fahrradfahrer stößt mit Auto zusammen

Bestenheid.Eine schwer verletzte Person ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der Bestenheider Landstraße. Nachdem ihr ein anderer Pkw-Fahrer die Ausfahrt von einem Discounter in Richtung Grünenwört ermöglichte, bog eine 28-jährige Autofahrerin gegen 18.20 Uhr nach rechts in die Bestenheider Landstraße ein.

Dabei übersah sie einen von rechts kommenden verbotswidrig auf dem Gehweg fahrenden 59-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Mann schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 400 Euro geschätzt. pol