Fahrt in den Odenwald

Wertheim.Der Historische Verein Wertheim veranstaltet am Samstag, 21. April, seine erste Exkursion in diesem Jahr. Sie führt in den Odenwald. In Erbach werden das Schloss und die dortige Sammlung besichtigt.

Bis heute erhalten

Die alte gräfliche Burg der Grafen von Erbach wurde im 18. Jahrhundert zu einem Schloss ausgebaut. Bedeutend sind die dort untergebrachten Sammlungen des Schlosses des Grafen Franz I. (1754 bis 1823), die auch in ihrer originalen Präsentation bis heute erhalten sind. Seit 2016 ist dort auch das 1966 gegründete Deutsche Elfenbeinmuseum untergebracht, das sich davor in einem Gebäude mit der Stadthalle abseits der historischen Innenstadt befand. Zum Schloss-Ensemble gehört auch die ebenfalls spätbarocke Orangerie mit dem Lustgarten.

Kirchenbau aus 9. Jahrhundert

Ferner stehen Michelstadt und die Einhardsbasilika in Steinbach, einem Ortsteil von Michelstadt, auf dem Besichtigungsprogramm. Sie ist ein Kirchenbau aus dem 9. Jahrhundert.