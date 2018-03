Fake-Profile in sozialen Netzwerken

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Nach einem aktuellen Betrugsfall in der Nähe von Bad Mergentheim warnt die Polizei vor einer Masche, die Unbekannte offenbar in sozialen Netzwerken einsetzen. Die Betrüger kopieren dazu das Profil einer Person auf einer Plattform und schreiben mit dem falschen Profil befreundete Nutzer der Person an.

Betrüger nutzen PIN-Nummer

Dann fragen sie als vermeintlicher Freund nach der Handynummer des angeschriebenen Nutzers. Auf das Handy der jeweiligen Person schicken sie PIN-Nummern und bitten die Person, die Daten im Online-Chat mit dem vermeintlichen Freund bekannt zu geben. In Wirklichkeit nutzen die Betrüger die PIN-Nummern, um über die Handykostenabrechnung einer anderen Person Einkäufe zu tätigen.

Daher rät die Polizei zu Skepsis, wenn befreundete Nutzer jemand in den sozialen Netzwerken mit einem zweiten Profil anschreibt. Deshalb sollte man sich vergewissern, ob die Person bereits in der Freundesliste steht. Wenn das der Fall ist, handelt es sich bei dem neuen Profil möglicherweise um ein Fake-Profil.