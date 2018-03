Falschaussage kostet Geld

Anzeige

Gestützt auf die Fotos und die Angaben des Beamten kam es zum Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wegen Abfallbeseitigung außerhalb einer ordnungsgemäßen Anlage. Die Stadtverwaltung verhängte gegen den Anwohner 200 Euro Bußgeld. Der 49-Jährige legte dagegen Einspruch ein.

In der Verhandlung im Januar 2017 behaupteten er und die auf seinen Wunsch geladenen Zeugen, dass es sich bei dem, was im Feuer brannte, nicht um Spanplatten, sondern um Rundholz und zerbrochene Palettenteile mit Sägespänen und Holzschnitzeln darüber gehandelt habe. Die damalige Richterin erkannte jedoch auf den Fotos Spanplatten und verhängte durch Urteil die 200 Euro Bußgeld.

Ein Beschuldigter darf lügen, bekommt deswegen vielleicht keine mildere Strafe. Zeugen müssen die Wahrheit sagen, andernfalls machen sie sich strafbar. So kam es jetzt wegen der „200-Euro-Lappalie“ zu Strafen bis zu einer Höhe von fast 6000 Euro. In der Verhandlung blieben der Mann und die Frau als Angeklagte bei dem, was sie im Januar 2017 als Zeugen gesagt hatten. Es habe sich nur um Naturholz und nicht um Spanplatten gehandelt. Der Polizist bestätigte seine damaligen Angaben, er habe in der Feuerstelle Spanplatten gesehen. goe

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018