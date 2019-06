Marktheidenfeld.1200 Euro Schaden entstanden einer Geschädigten durch falsche Microsoft-Mitarbeiter in der Zeit vom 12. bis 14. Juni. Zwei angebliche Mitarbeiter der Firma Microsoft informierten die Frau, dass ihr PC von Schadsoftware befallen sei und dies behoben werden müsste. Für den Security-Service von Microsoft müsste sie 99 Euro bezahlen. Nach Anleitung des einen Mannes zahlte die Frau mit einem iTunes-Codes im Wert von 100 Euro. Die unbekannten Täter ergaunerten sich in weiteren Telefonaten in den folgenden Tagen weitere Guthaben von im Gesamtwert von 1100 Euro. Die Frau ließ daraufhin ihre Kreditkarte sperren, erstattete Anzeige bei der Polizei und änderte die Passwörter am PC. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019