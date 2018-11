Falsche Polizeibeamte

Main-Tauber-Kreis.In den vergangenen Tagen haben wieder Unbekannte versucht, telefonisch das Vertrauen älterer Menschen aus dem Main-Tauber-Kreis zu gewinnen. Durch Vortragen einer Lügengeschichte wollten sie die Betroffenen zur Herausgabe persönlicher Daten und Informationen über die finanziellen Verhältnisse zu bewegen. Ein Betrüger rief am Montag bei einer Frau in Creglingen an. Er fragte die 62-Jährige ob ihre Türen und Fenster geschlossen seien, da in der Nachbarschaft brutale Einbrecher ihr Unwesen getrieben hätten. Diese seien nun in Haft und hätten eine Liste dabei gehabt, auf welcher der Name der Frau sowie verschiedene persönliche Informationen vermerkt gewesen sein sollen.

Ähnlich erging es einer Seniorin aus dem Creglinger Ortsteil Craintal und einer 78-Jährigen aus Igersheim. Glücklicherweise bemerkten alle Angerufenen den Schwindel und informierten die echte Polizei. Hinter den Anrufen steckt nicht die Polizei und vermutlich handelte es sich dabei um die Vorbereitungshandlungen für Straftaten.

Aus diesem Grund gibt das Polizeipräsidium Heilbronn nochmals folgende Sicherheitshinweise:

Die Polizei ruft nie unter der Polizeinotrufnummer 110 an.

Nie mit Unbekannten über persönliche und finanzielle Verhältnisse reden. Am Telefon nicht unter Druck setzen lassen. Bei verdächtigen Anrufen die Polizei verständigen. Diese ist unter der zentralen Telefonnummer 110 rund um die Uhr erreichbar. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018