Familien- und Heimat-Epos zugleich

Wertheim.Die epochale Verfilmung von Josef Bierbichlers Roman „Mittelreich“, in dem Vater und Sohn sich gemeinsam an das Leben des Vaters erinnern, ist in dieser Woche in der Wertheimer VHS-Filmreihe zu sehen. Gezeigt wird „Zwei Herren im Anzug“ am heutigen Dienstag um 18 Uhr und am morgigen Mittwoch um 20 Uhr im Roxy-Kino.

Bayern, Sommer 1984: Es ist der Tag, an dem die Mutter beerdigt wurde. Der Leichenschmaus ist vorbei, alle Gäste sind fort. Zurück bleiben der Vater und der Sohn.

Sie sind sich nicht besonders nah, eigentlich nie gewesen. Und doch entscheidet der Vater, dass es nun an der Zeit sei, dem Sohn alles zu erzählen. Die ganzen Erinnerungen, die ganzen Erlebnisse, das ganze Leben.