Familiendrama in toller Landschaft

Wertheim.Der VHS-Film ist diesmal ein Familiendrama um einen Mann, der nach Quebec aufbricht, um die Familie seines unbekannten Vaters kennen zulernen. Dort trifft er auch seine neuen Halbbrüder. Zu sehen ist „Die kanadische Reise“ am heutigen Dienstag um 18.30 und am morgigen Mittwoch um 20.30 Uhr im Wertheimer Roxy-Kino.

Mit 33 Jahren fühlt sich der Franzose Mathieu eher schlecht im Leben angekommen. Vor einiger Zeit hat er einen erfolgreichen Kriminalroman veröffentlicht. Der zweite Teil lässt aber auf sich warten. Grund dafür ist sein Job als Sales-Manager eines Hundefutterfabrikanten. Eher schlecht steht es auch um sein Beziehungsleben: Mathieu ist geschieden, sieht Ex-Frau und Sohn jedoch regelmäßig am Wochenende. Etwas muss sich grundlegend ändern. Da erfährt Mathieu am Telefon, dass sein Vater, den er nie kennengelernt hat, in Québec verstorben ist. Sofort macht er sich auf nach Kanada. Dort trifft er den langjährigen Freund seines Vaters Pierre, der skeptisch auf den unerwarteten Besuch reagiert.

Unter der Bedingung, seine wahre Herkunft nicht zu verraten, darf Mathieu seine Halbbrüder Benjamin und Samuel kennenlernen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine skurrile Suche. Denn ihr gemeinsamer Vater hat beim Angeln einen Herzinfarkt erlitten und ist in den See gefallen. Jetzt fehlt die Leiche für die bald anstehende Beerdigung.