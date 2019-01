Fashion-Flohmarkt feiert Premiere

Wertheim.In einen Marktplatz für Kleider verwandelt sich die Main-Tauber-Halle beim ersten Wertheimer Fashion-Flohmarkt am Sonntag, 20. Januar. Von 14 bis 18 Uhr können Interessierte nach modischen Schnäppchen stöbern. Der Eintritt ist frei.

Große Auswahl an Trend-Mode

Eine große Auswahl versprechen die insgesamt 81 Verkaufsstände in der Main-Tauber-Halle. Sämtliche Standplätze sind vergeben, sehr zur Freude von Organisatorin Nadine Sahlender. Nach ihren eigenen Erfahrungen als Standbetreiberin beim Fashion-Flohmarkt in Würzburg wollte Nadine Sahlender etwas Ähnliches auch in Wertheim anbieten. Innenstadtmanager Christian Schlager zeigt sich von der Idee überzeugt: „Die Veranstaltung ist ein weiterer Baustein, um die Wertheimer Innenstadt in den dunklen Monaten mit neuen Formaten zu beleben.“

Der Verein „Ein langer Weg“ bietet während des Fashion-Flohmarkts Getränke an. Die Garderobe wird ebenfalls von Freunden des Wertheimer Hilfsvereins betreut. Der Erlös kommt der wohltätigen Arbeit von „Ein langer Weg“ zugute.

