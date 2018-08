Faszination Glas erlebt

Wertheim.Die faszinierenden Möglichkeiten der kreativen Glasgestaltung entdeckten 18 Kinder im Rahmen der Ferien für Entdecker des Stadtjugendrings Wertheim. In Zusammenarbeit mit dem Glasapparatebauer und Glaskünstler Thommy Kies und der Kunsttherapeutin Sommer Gardener konnten sie viele Techniken der Glasgestaltung und Bearbeitung in Tommys Atelier ausprobieren.

An einer Station wurden Anhänger aus Glas gebastelt. Dazu wurde eine Glasgrundplatte mit verschiedenen farbigen Glasstücken belegt und mit einem durchsichtigen Glasdeckel versehen. Im Ofen wurde daraus ein einmaliger Anhänger. Etwas besonderes war auch die Chance an der 800 Grad heißen Flamme unter Kies’ Anleitung eine farbige Glasperle zu drehen. Dabei galt es, neben der Konsistenz des heißes Glases auch die Position des Stabes und das richtige Drehtempo zu beachten.

An einer dritten Station bemalten die acht bis zwölfjährigen Entdecker verschiedene Gläser. Durch den anschließenden Brand im Ofen wurde ihr Design dauerhaft auf dem Glas fixiert. Kies verriet ihnen auch einige Tricks italienischer Glasmacher, die früher ein großes Geheimnis waren. So zeigte er unter anderem, wie Luftblasen in eine Glaskugel kommen. Besprochen wurden zudem die grundlegenden Bestandteile von Glas sowie Zumischungen, die dieses färben. Erstaunt waren die Kinder, dass manche Gläser beim Erhitzen in der Flamme ihre Farbe ändern. „Uns hat alles gefallen“, waren sie sich am Ende einig. bdg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018