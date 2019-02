FC-Fußballerinnen bei Turnier dabei

Eichel.Das neugegründete E- Juniorinnenteam des FC Eichel nahm kürzlich erstmals an einem großen Hallenturnier teil. Bei der Veranstaltung der FVGG Kickers 06 Aschaffenburg unterlagen die Fußballerinnen – ersatzgeschwächt und ohne Einwechselspielerin – gegen den späteren Turniersieger SG Wiking 03 Offenbach I mit 0:3. Gegen Aschaffenburg II (Finalteilnehmer) zeigte sich das Team stark verbessert und hielt durch enormen Einsatz lange das 0:0. Mit der Schlusssirene fiel sehr unglücklich der Siegtreffer der Gastgeberinnen. Auch die Fußballerinnen des MFFC Wiesbaden waren körperlich überlegen und meist spielbestimmend. Doch die FC-Mädels spielten bis zum Schluss sehr konzentriert und schafften tatsächlich ein 0:0. Dennoch reichte es nur zum vierten Platz in der Gruppe A. Im Spiel um Platz 7 traf das Team von Roland Grottenthaler auf den Gruppenvierten der Gruppe B, die FVGG Aschaffenburg I. Nach überlegenem Spiel gelang mit 2:0 er erste Sieg. Dieser wird aber nicht überbewertet, da es in diesem Altersbereich hauptsächlich um Freude und Spaß am Fußballsport gehen soll.

Die Mädchen (Jahrgänge 2008 bis 2011) trainieren freitags von 16 bis 17 Uhr in der Turnhalle Alte Steige. Neue Spielerinnen sind willkommen. Informationen unter Telefon 09342/4738. fce

© Fränkische Nachrichten, Montag, 04.02.2019