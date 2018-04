FC Külsheim II hat noch eine Chance zum Aufstieg

Anzeige

Unmittelbar vor dem Saisonende ist in der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen eine weitere Abstiegsentscheidung gefallen. Nach dem bereits feststehenden Absteiger Spvgg. Hainstadt II muss nun auch der SV Dertingen nach der Niederlage gegen Külsheim II wieder zurück in die Kreisliga. In Sachen Relegation fällt die Entscheidung am letzten Spieltag zwischen Seckach, Neunstetten und Niklashausen III. Als Meister steht der ETSV Lauda I fest, in der Relegation spielt Vizemeister Külsheim II.

ETSV Lauda I – SV Seckach 9:2. Mit einer 2:1-Führung eröffnete der ETSV das Match und erhöhte durch Adelmann, Stein, Appel, Hermann, Woch und Lerke auf 8:1. Siegmann war gegen Adelmann nochmals für den SV erfolgreich, ehe Stein gegen Wallisch für den Endstand sorgte.

SG Höpfingen/Walldürn – TSV Neunstetten 9:5. Zunächst lag der Gast mit 2:1 vorne, ehe Baumann gegen Hendel ausglich. Nach der erneuten Gästeführung durch Rüdiger gegen Ott gelang Schaborak gegen Hemmrich der Gleichstand. Der TSV punktete nochmals mit Leidner und Wolf gegen Braun und Obermüller, doch damit waren die Möglichkeiten erschöpft. Die SG siegte fortan mit Weihbrecht, Baumann, Ott, Schaborak, Braun und Obermüller gegen Hambrecht, Rüdinger, Hendel, Leidner und Hemmrich.