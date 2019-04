FC-Nachwuchs sorgt für Ordnung

Eichel.Rund 50, meist jugendlicheMitstreiter des FC Eichel, trafen sich am Karsamstag zum traditionellen Tag der Umwelt am Sportheim. Von dort schwärmten die Jüngsten, stets in Begleitung eines Erwachsenen, aus, um im Dorf, entlang der Landesstraße 2310 zwischen Staustufe und Schlösschen sowie im unteren Bereich des Hofgartens Müll einzusammeln.

Die B-Junioren nahmen sich den SoccerCourt vor, der gereinigt und mit frischem Granulat bedacht wurde. Mädchentrainer Roland Grottenthaler sorgte mit seinen Spielerinnen wieder für Ordnung im Kabinentrakt, in dem sich in den letzten Jahren einiges angesammelt hat.

Am Trainingsplatz zu Gange waren die C-Junioren, die Trainingsutensilien säuberten und sortierten. Gleiches geschah im Seefrachtcontainer am Sportheim, in dem Elke Diehm und Rebekka Hausmann die Küche auf Vordermann brachten. Ralf Hofmann und Udo Diehm spannten die Ballfangnetze und die Tornetze am Soccercourt. Zur Belohnung gab es für alle ein großes Lob von Jugendleiter Sven Szabo für die geleistete Arbeit sowie Getränke und heiße Würstchen, die FCE-Ehrenmitglied Kurt Merkert verteilte.

