FCE-Frauen haben nichts zu verlieren

In der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald reist die Mannschaft des FC Eichel am Sonntag nach Heidelberg, um dort um 14 Uhr bei der SG HD-Kirchheim anzutreten. In diesem Spiel hat das Team des Trainerduos Wally Pfenning/Mirco Göbel nichts zu verlieren. Die Kirchheimerinnen sind in der Spielklasse die einzige Mannschaft, die noch keine Niederlage kassiert hat, und eilen inzwischen mit „Sieben-Meilen-Stiefeln“ in Richtung Meisterschaft und Aufstieg in die Verbandsliga.

„Wir wollen in jedem Fall ein gutes Spiel abliefern“, nennt die FCE-Trainerin die Devise für ihre junge Mannschaft, die im BFV-Pokal-Achtelfinalspiel mit der 0:10-Niederlage gegen den Oberligisten TSV Amicitia Viernheim gehörig Lehrgeld zahlen musste. „Die Fehler, die wir da gemacht haben, wollen wir in Kirchheim natürlich möglichst vermeiden“, hofft Pfenning auf einen Lerneffekt bei ihren jungen Spielerinnen, die bei der Pokalschlappe ihren Gegnerinnen schlicht und ergreifend zu viele Freiräume gelassen hatten. Auch mit der Laufbereitschaft stand es in dieser Partie nicht zum Besten.

Für die Partie bei der SG HD-Kirchheim stehen dem FCE wohl 13 Spielerinnen zur Verfügung. fce