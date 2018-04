FCE „leistet sich“ unnötige Niederlage

Anzeige

Eine eher unnötige Niederlage gab es gestern für die Fußballfrauen des FC Eichel gegen den VfB Wiesloch II. 1:2 hieß am Ende gegen einen Gegner, der sozusagen in letzter Minute eine spielfähige Mannschaft zusammen bekommen hatte, nachdem bis Samstag eigentlich mit einer Spielabsage gerechnet werden musste beziehungsweise durfte.

Die „VfB-Notelf“ traf in Eichel auf eine Mannschaft, die mal wieder ihre durchaus ansehnlichen Trainingsleistungen nicht im Punktspiel auf den Platz bringt. Damit haderte FCE-Trainerin Wally Pfenning auch nach der Partie. „Wir haben insgesamt zu statisch gespielt. Es gab zu wenig Bewegung, Probleme bei der Ballannahme und im Passspiel und deshalb kaum gelungene Kombinationen“, nannte Pfenning als Haupt-Fehlerquellen bei ihrem Team. Dazu kam, dass Karina Lajkom wegen einer Fußverletzung frühzeitig (19.) ausgetauscht werden musste.

Der VfB Wiesloch II ging in der 31. Minute in Führung, nachdem es einen FCE-Ballverlust im Mittelfeld gegeben hatte. In der 39. Minute hatten die Eichlerinnen die große Chance zum Ausgleich, doch Sina Meixner schoss aus etwa drei Metern Entfernung die Gästetorhüterin an.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfB schnell auf 2:0, ein nicht unhaltbarer Treffer. FCE-Torfrau Isabel Winzer machte ihren Fehler aber mit einer Glanztat in der 74. Minute wieder wett. Kurz zuvor war Laura Behringer an der Gästetorfrau gescheitert. Behringer machte die Sache aber mit dem Anschlusstreffer wieder spannend, doch es reichte nicht mehr zu einem Punktgewinn. fce

