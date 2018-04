Feierliche Eröffnung des Dorfmuseums

Anzeige

Reicholzheim.Nach jahrelangen Planungen, Vorarbeiten und tausenden von Einsatzstunden der freiwilligen Helfer ist es nun soweit: Das Dorfmuseum des Reicholzheimer Heimatvereins wird feierlich eröffnet.

Die Einweihung im ehemaligen Gasthaus „Stern“ findet am Montag, 30. April, ab 16 Uhr statt. Festredner sind dabei neben dem Vereinsvorsitzenden Rolf Sommer Wertheims Bürgermeister Wolfgang Stein und Reicholzheims Ortsvorsteher Sebastian Sturm. Geöffnet ist an diesem Tag bis gegen 20 Uhr.

Weitergefeiert wird am Dienstag, 1. Mai. An diesem Tag ist das Dorfmuseum, das „für Reicholzheimer von Reicholzheimern“ konzipiert wurde (die FN berichteten), aber sicherlich auch für Gäste von außerhalb interessant sein dürfte, von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Sowohl am Montag als auch am Dienstag beantworten Vereinsmitglieder Besuchern bei deren Rundgängen durch die Ausstellungsräume Fragen zur Präsentation und zur Geschichte des Dorfmuseums. Außerdem ist für Bewirtung durch den Heimatverein gesorgt. Bild: Susanne Marinelli