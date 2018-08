Feierliche Gottesdienste

Anzeige

Das Versprechen

Die Tradition des Festes zu Ehren dieses Anlasses sind jedoch wesentlich älter. An diesem Tag wird nicht nur die besondere Stellung Marias im Heilsplan Gottes betont. Es ist gleichzeitig eine Zusage an alle Menschen: So wie die Mutter des Herrn mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde, so werden alle Verstorbenen ganz und gar, also auch mit ihrem irdischen Körper, in den Himmel gelangen.

Die beiden feierlichen Gottesdienste zum „Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel“ sind ein Höhepunkt im Bronnbacher Kirchenjahr. lra

