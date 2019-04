Feldtag zum Thema Nützlingsschonung

Merchingen.Neckar-Odenwald-Kreis. Der Bauernverband NOK und der Runde Tisch GVO-freier NOK heißen zu einem Feldtag am Mittwoch, 17. April, um 19 Uhr zum Thema: „Mit Droplegdüsen nützlingsschonend Raps behandeln“ willkommen.

Die Dropleg-Düse

Treffpunkt ist am Sportplatz in Merchingen, von der Autobahn kommend am Ortseingang rechts. Albert Gramling, Vorsitzender des Bauernverbandes, zeigt die Funktionsweise der „Dropleg-Düse“ mit der sehr nützlingsschonend in den blühenden Raps gespritzt werden kann. Das LTZ Augustenberg, die Universität Hohenheim und der Düsenhersteller „Lechler“ sind vor Ort um zu informieren und stehen für Fragen zur Verfügung. bv

