Fernseher dient der Aktivierung

Hofgarten.Der Geschäftsführer des Wohnstift Hofgarten ist begeistert. „Das ist so toll, was Sie hier alles machen“, schwärmt Martin Leynar von den Aktivitäten der Frauen des Inner Wheel Club Tauberfranken in seiner Einrichtung.

Gerade haben Präsidentin Lieselotte Weissbrod und ihre Begleiterinnen Ursula Lachenmann und Edith Prokopp gemeinsam mit den Bewohnern, die im vergangenen Monat Geburtstag

...