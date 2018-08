Fertigstellung ist spätestens zur Michaelis-Messe geplant

Wertheim.„Baustelle kieken“: So heißt es in Berlin und ist das große Hobby der Hauptstädter. Was die Berliner können, kann man in Wertheim natürlich auch. Und das seit gestern sogar wieder ganz zentral mitten in der Altstadt.

Die Stadtwerke Wertheim und die Telekom verlegen sowohl Niederspannungs- als auch DSL-Kabel. Dafür sind gleich an drei Stellen im Stadtzentrum Baustellen aufgemacht worden: direkt am Engelsbrunnen, in der Schulgasse (gegenüber der Stiftskirche) und in der Lindenstraße.

Wem dies irgendwie bekannt vorkommt, der liegt gar nicht so falsch. Denn die Baustellen wurden Mitte Juli schon einmal in Betrieb genommen (wir berichteten).

Baustelle und Altstadtfest

„Weil sich Baustellen und Altstadtfest aber nicht vertragen, haben wir die Baustellen Ende Juli provisorisch geschlossen und jetzt die Bauarbeiten wieder aufgenommen“, erklärt Thomas Beier von den Stadtwerken Wertheim.

Während die Baustelle unmittelbar gegenüber der Stiftskirche relativ zügig fertig gestellt sein wird, hier steht der neue Telekom-Verteiler-kasten bereits, werden sich die beiden anderen noch ein wenig hinziehen.

Vom Engelsbrunnen aus wird die Baustelle Stück für Stück bis auf Höhe Sparkasse wandern.

Die Kabelverlegung in der Lindenstraße macht noch eine Straßenquerung bis zum Supermarkt erforderlich.

Für die Fußgänger wird es kaum Einschränkungen geben. In der Lindenstraße wird der Verkehr einseitig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Bei Zeitangaben orientieren sich die Wertheimer im Sommer gern an ihren Festen. Und so ist für Thomas Beier auch klar: „Bis zur Michaelis-Messe sollen alle Baustellen abgeschlossen sein.“ hei

